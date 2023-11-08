僭建之島｜公關界名人進取叫價試水溫　紅山半島僭建洋房索1.38億

9月份世紀大暴雨襲港，令南區大潭豪宅紅山半島被揭為「僭建之島」。當中涉及僭建風波、由公關界名人袁慧明持有的紅山半島松柏徑74號屋，新近推出市場放盤，叫價高達1.38億元，較2019年買入價9,000萬元，帳面高出4,800萬元。



上述紅山半島松柏徑74號屋，實用面積3,013平方呎，設有花園約1,020平方呎，業主意向價1.38億元，呎價約4.6萬元。

上述洋房業主為FUTURE OCEAN LIMITED，其公司董事為袁慧明。據了解，她於2019年透過公司股權轉讓模式，以約9,000萬元購入洋房，若以最新叫價計算，叫價較買入價高出4,800萬元。

業主為公關界名人袁慧明 丈夫為傑青富商陳天賜

紅山半島松柏徑74號屋業主袁慧明，其丈夫為傑青富商陳天賜，陳氏持有的屯門黃金海岸獨立屋「幹華小築」，亦有多處僭建和霸佔逾萬呎官地，2017年被屋宇署、地政總署勒令還原，至今都未履行。

紅山半島兩個月前現大蝕讓46%

紅山半島在世紀大暴雨後走勢未如理想，其中在9月底已出現大幅蝕讓個案，當時一幢「新香港人」持有的松柏徑雙號洋房，市傳以「蝕讓價」約6,000萬元沽出洋房，較6年前買入價1.115億元，大幅蝕讓約46%或5,154萬元，成為屋苑近年蝕幅最大的個案。