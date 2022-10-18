大潭紅山半島洋房淪銀主盤　估值9800萬　較五年前買入價低13%

大潭富豪屋苑紅山半島有洋房淪為銀主盤，被銀主委託代理招標，截標日期為11月17日。該幢洋房最新估價約9,800萬元，較2017年6月份買入價約1.124億元，低約12.8%。

世邦魏理仕表示，上述銀主盤為大潭白筆山道18號紅山半島B區松柏徑172號獨立屋，樓高三層、並位處最前排，實用面積3,134平方呎，原則四房雙套房間隔，另設1,315平方呎天台、834平方呎花園、529平方呎庭院及露台。參考松柏徑位於屋苑前排，故物業每層望大潭灣開揚海景，洋房配置特大獨立車庫，可停泊四部車輛。

洋房每層均望大潭灣開揚海景

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事鮑珏鍵表示，物業位於松柏徑尾段，屬屋苑內私隱度最高的地段。銀主是次招標出售物業，最新估價為9,800萬元，呎價31,270元。

過去曾多次抵押貸款

不過翻查資料，上述洋房原業主早於2017年6月以約1.124億元入市，以最新估價比較，即估價低買入價約12.8%或約1,448萬元。此外，原業主在2018年至2020年期間三度抵押洋房貸款，其中在2020年6月的抵押貸款，單筆涉及1,400萬元。

紅山半島位於大潭白筆山道18號，為大型低密度豪宅屋苑，分4期發展，於1990年至1992年建成，提供約244伙分層單位，及246座洋房。業主不乏城中名人。