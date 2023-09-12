紅山半島｜代理指10間有8間都僭建　業主怕「放蛇」短期不許睇樓

大潭紅山半島豪宅部分獨立屋在世紀暴雨來襲下塌山泥，屋苑部份洋房因而被發現出現僭建情況。有代理指出，紅山半島的洋房大部份原則為3至4層高，不過由於臨海洋房位於斜坡位置，不少業主為僭建1層至2層，另有個別業主為了方便前往石灘，更會僭建最多2至4層，情況相當誇張。



據了解，目前紅山半島有逾40幢洋房推出放盤，不過代理預計政府當局或為屋苑洋房進行檢查，相信業主不會輕易讓準買家入屋睇樓，以防遭到「放蛇」，料短期屋苑買賣個案淡靜。



紅山半島、富豪海灣僭建最嚴重

有熟悉南區一帶的資深代理表示，大潭紅山半島及赤柱富豪海灣向來有多幢洋房僭建，直言「10間有8間都僭建」，而且更以臨海洋房為主。

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個別為前往沿岸石灘、僭建最多4層

他指出，由於臨海洋房位於斜坡位置，不少業主為僭建1層至2層，以連接向政府短期租借的地皮，另外也有個別業主為了方便前往沿岸的石灘，更會僭建最多4層，以直接通往石灘，情況相當誇張。

40幢洋房放盤、料短期交投淡靜

該名代理又指出，目前紅山半島有約40幢洋房放盤，不過由於政府當局已正在檢查個別涉及僭建的洋房，因此部份放盤業主已經暫時不接受買家睇樓，以防遭到「放蛇」，因此他料預期內該屋苑交投轉趨淡靜。此外，也有代理表示，目前紅山半島的放盤業主正採取觀望態度，暫時未有減價或封盤的情況。