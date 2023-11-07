鄧成波家族9800萬沽利園山道舖　勁蝕1.1億離場、蝕幅54%！

舖王鄧成波家族繼續蝕讓沽貨。鄧氏家族持有的銅鑼灣利園山道相連地舖，於上月底施政報告公佈翌日減價6,000萬元放售，意向價1.08億元。不過最新消息指出，該舖位最新再劈多一千萬元，終以9,800萬元沽出，反映鄧氏家族最終需要大蝕讓54.3%，帳面損失1.1億元。是次舖位成交料為歷來銅鑼灣街舖最大蝕幅個案。



該舖位為銅鑼灣利園山道61至73號寶榮大樓地下G及H號舖，建築總面積1,800平方呎，以市傳成交價9,800萬元計算，成交呎價約5.4萬元。舖位門闊約28呎，舖深約50呎，設有來去水，洗手間及三相電。舖位被一家眼鏡店承租多年，預計租金回報率可達4厘。

銅鑼灣利園山道61-73號寶榮大樓地下G及H號舖。

9月叫價1.68億、10月降至1.08億

資料顯示，舖位由鄧成波家族所持有，在9月份曾叫價1.68億元放售該物業，及後在10月底又再降價至1.08億元放售。

據悉，鄧成波家族早年以約2.08億元買入物業，即是次需要帳面大蝕1.1億元，蝕幅高達54.3%。

已故舖王鄧成波。（資料圖片）

對銅鑼灣出現大額蝕讓，盛滙商舖基金創辦人李根興指出，銅鑼灣過去較少錄得街舖蝕讓個案，對上一宗大幅蝕讓為內地投資者劉軍沽售的銅鑼灣波斯富街108至120號寶榮大樓地下A、B號舖、1及2樓，即泉章居舊址，總樓面約2.5萬平方呎。

昔日波斯富街巨舖蝕讓4成最矚目

劉軍於2012年以11.42億元買入波斯富街巨舖，惟交吉一年後、直至2013年底才找到先施百貨進駐，以月租190萬元租出大部份樓面，不過2016年先施續租時減租兩成至150萬元。

而當時地下A、B號舖由於長期租不出，直至2014年底，劉軍劈價五成，以2.1億元出售地下A、B號舖予宏安鄧清河。及後劉軍再於2017年2月以4.68億元沽出先施所在位置予冠華鏡業，前後合共套現6.78億元，比起2012年買入價11.42億元，五年間帳面蝕4.64億元，蝕幅逾4成，亦為香港歷來蝕本最多的商舖成交。

銅鑼灣波斯富街108至120號寶榮大樓基座巨舖曾由先施租用。（先施網頁）