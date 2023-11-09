長沙灣曉柏峰上樓書　涉492伙、主打一房　最細平台特色戶僅162呎

恒地（0012）旗下長沙灣曉柏峰今日（9日）上載樓書，項目由A、B兩座住宅大樓組成，提供492伙，戶型涵蓋開放式至三房，主打一房戶。單位實用面積介乎162至616平方呎；而標準單位面積由185至499平方呎。



項目A座標準樓層每層提供11至12伙，而B座標準樓層每層提供12至13伙，各有兩部升降機。發展商表示，項目將於明日首度公開無改動示範單位。



項目共492伙 主打一房

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目主打一房戶，佔近六成。戶型涵蓋開放式至三房。其中開放式佔38伙、一房佔288伙、兩房佔75伙、兩房連衣帽間佔38伙、三房一套佔18伙，部份高層單位更附送衣櫃。標準單位呎數由185至499平方呎，另特設35伙連平台或天台特色單位，面積由162至616平方呎。

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最細連平台特色戶162呎

全盤面積最細的單位為A座2樓A4室連平台特色戶，實用面積162平方呎，屬開放式間隔，外連82平方呎平台。而最大單位則為B座25樓B2室，實用面積616平方呎，設三房套連梗廚，外連326平方呎平台，連544平方呎天台，內置樓梯上落。

值得留意的是，除項目A座26樓全層連天台特色戶及B座25樓B1、B2連天台特色戶有內置樓梯外，其餘連天台特色戶需使用公共樓梯上落。