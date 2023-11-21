起樓如砌「Lego」　直擊華懋東京街廣州廠房　拆解MiC組裝合成法

相信大家細細個都有玩過積木，幻想手上的方塊變成一幢幢城堡、大廈。然而隨著科技發展，現時興建一座大廈原來真的可以猶如砌積木般搭建而成！MiC「組裝合成」建築法是一種創新的建築方法，大致原理是在前期項目設計上將建築物分拆做不同的組件，然後由廠房製造，最後運送至工地進行裝嵌的程序。



MiC首次出現在港人視綫中，為疫情期間政府採用了該法興建方艙醫院、隔離中心，歷時僅120天完工，其後又於2022年政府宣佈以此方法興建簡約公屋引起全城關注。MiC雖尚未在香港普及，但華懋集團卻一馬當先，即將推出香港首個以MiC興建的私人住宅項目，是次《香港01》走訪項目的廣州廠房，拆解其建築全過程。



第一步：製作「箱體」—全幢由726個箱組成

華懋集團與長沙灣市建局共同發展的項目，位處深水埗東京街24至38號，為樓高31層的單幢式住宅，提供198伙單位。地下六層為傳統建築方式興建，7樓以上則采用MiC法。華懋集團副項目總監羅日榮形容，整幢住宅其實是由一個一個「箱體」組成。箱體就是建築組件，包含了外墻、地板等，並由工人於廠房根據圖則製作。

如廚房及廁所為一個「箱」，睡房及客廳又為一個箱。以一房單位為例，大概需要使用3個箱體，而三房單位則使用約5個箱體 ，而東京街整幢大樓則合共需要726個箱！據MiC工程方廣州建築灣區智造科技總經理陳臻穎指，目前工廠一年可製作5,000個箱，即一幢住宅大樓已經佔用工廠一年產量近15%。

除了整體間隔及結構外，箱子內裏的裝修及水電也需要在廠房完成，部分單位甚至連冷氣機等電器也一并安裝好。至於為什麽不是全部單位都安裝了電器，羅日榮透露因為所選購的電器大多為外國品牌，若從内地安裝好再運輸到港的話會構成進出口的行為，需要額外交稅。

華懋集團副項目總監羅日榮。（蔡偉南攝）

第二步：質量檢測

MiC法作為建築界的「新晉」建築方法，其質量及安全性難免會令公眾感到遲疑。不過金門建築董事黎國鴻認為此做法「甚至會比傳統做法更優勝。」

他解釋，因為所有檢測都會在廠房做一次，去到工地又再做一次，相等於雙重保障，反而傳統做法只有工地的一次檢測。加上在廠内工人可以運用科技工具輔助，「機械狗」就是其中一項。

廠房設「機械狗」、超聲波檢測準確度達到1mm

黎國鴻笑言，這隻機械狗不能看家護院，但可以在輸入程式後跟隨特定路綫於廠内巡視，並利用超聲波檢測和雷射數碼量度，令石屎質量檢測的準確度達到1mm，數據亦會同步上載到雲端系統方便檢視。

黎國鴻又稱，過往工人進行這項檢測至少需要5小時，而機械狗只需要用半小時至1小時，效率大大提升。加上由於MiC始終為新技術，項目事前已在元朗做了樣板房，將兩個箱體叠高做測試，並向屋宇署提交報告，而署方亦給予項目很高的規定和嚴格的標準，質量毋庸置疑。

避免高空作業、暑熱風險減低30%

除了品質及效率有所提升外，MiC有項不得不提的優勢。近期香港接連發生了幾宗工業意外，引起公眾關注。黎國鴻對此特別强調，MiC工作環境比傳統工地更安全。首先由於大部分程序都是於有蓋廠房内進行，不受天氣影響，MiC 可為工人減低30%在工作時的暑熱風險。另外傳統建築需要大量工人於高空作業，高度超過百米，而製作MiC組件的過程離地不會超過3.2米，安全度大增。

金門建築董事黎國鴻表示，施工的方案，所有建造工序都有標準規格要求，加上項目與市建局合作，已通過政府多重驗證，絕對有質量保證。（蔡偉南攝）

第三步：運送箱體—需726車次

所有檢查程序完成後，箱體就能正式出車運來香港！MiC 箱體由灣區智造出廠至抵達香港，連清關時間只需約4小時。每車可承重11噸至20多噸，一般以一車一箱方式運到香港 。

早前提到項目由726個箱體搭建而成，代表需動用七百多車次才能運送到港。被問到如此頻密的車流會否增加碳排放或導致交通擠塞，金門建築董事黎國鴻解釋，傳統方式都要運送鋼筋、石屎到工地進行建築，實際上700次的車流量比之前更減少了60%。加上建造過程在國內廠房生產，可減少65%工地噪音及65%工業廢料，對香港工地、附近環境及環保方面都有正面作用。

項目進度完成70% 未來會繼續采用MiC技術

華懋集團副項目總監羅日榮透露，項目目前興建至20餘樓，石屎建築部分已完成70%，希望可在明年初完成，2024年取得入伙紙。

對於是次「身先士卒」地推出全港首個MiC私人住宅項目，羅日榮表示原因為MiC是一個更環保及安全的可持續發展建築新技術，符合華懋集團一直以來的理念。同時亦希望利用大灣區相互合作的優勢，引入新技術，為大眾提供一個健康舒適的居住環境。

華懋東涌配電站料採用MiC 箱體數量近萬個

羅日榮又指，東京街這個市區重建項目，規模相對不太大，是一個很好的試點去學習及試驗這套新技術。若反應理想，集團未來會考慮於更大的項目繼續采用MiC技術，例如與港鐵公司合作的東涌第57區東涌配電站項目。該項目總樓面達94萬平方呎，比東京街項目規模大十倍，提供約1,900伙，以每個單位使用2至3個箱體計算，估計要打造接近一萬個 MiC箱體。