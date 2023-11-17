涉合謀定價　美聯太子女黃靜怡辭任地監局成員　強調非存在分歧

美聯（1200）及其5名管理層被指與同業合謀定價，違反《競爭條例》被控。其中一名涉事最高層成員，為美聯集團「太子女」、集團副主席兼董事總經理黃靜怡（Angela）。美聯宣布，黃靜怡今日（17日）已主動辭任地產代理監管局成員一職。有此決定的原因是避免任何潛在利益衝突，並非因與地產代理監管局之間存在任何分歧。不過，值得留意的是，美聯發稿表示集團管理層職務如常，即黃靜怡目前仍屬美聯副主席兼董事總經理。



據案情透露，黃靜怡是在地監局宴會上主動牽頭的當事人之一，黃靜怡近年一直是地監局成員，剛於本月1日亦再獲行政長官委任的地監局成員，任期兩年。



美聯：副主席黃靜怡主動辭任地監局成員

據合謀定價入稟文件透露，美聯與中原兩大地產代理高層，去年在地產代理監管局（地監局）25周年典禮中碰面，之後兩公司再召開了5次會議，期間定下所有一手新盤成交中，最少實收佣金定為2%，以避免競爭。

入稟狀指出美聯直接參與事件，5名管理層涉事，而中原地產及利嘉閣雖同合謀制訂一手樓交易的代理佣金，但向競委會申請寬待，並提供多項資料協助調查，故現階段受寬待協議保障，不被控告。

美聯主席黃建業及「太子女」副主席黃靜怡。（資料圖片）

曾表示要求同事遵守政府頒布各項法例

翻查資料，黃靜怡在2020年地監局所出版的《人物誌》訪問中，曾提及推動及確保員工遵守監管局規例的問題。當時，她強調作為高級管理層，確保員工遵守監管局的規則至為重要。同時亦會要求同事恪守專業及紀律，務必遵守政府頒布的各項法例，及監管局作出的執業指引與通告。而若發現同事違規，甚至會按其行為作出不同程度的處分，例如口頭警告、書面警告，嚴重者甚至會降職或解僱。

豈料不久，兩大地產代理即爆出合謀定價，黃靜怡也捲入其中，成最高層一員。