英皇半年沽舖套現逾4億　7550萬賣柴灣華盛中心地廠　24年賺5.2倍

利息高企令到借貸成本大增，不少發展商寧願低價沽貨以獲取「現金流」減免自身負債。英皇集團旗下私人公司或相關人士最近以7,550萬沽出柴灣華盛中心地廠，持貨24年大賺6,330萬元，近5.2倍。市場消息指，英皇集團由今年6月起先後沽貨，沽出四間物業套現逾4億元。



福士、奧迪代理行買入近萬呎地廠

上述最新成交為柴灣華盛中心地廠連地下1及2號貨車位，新近以7,550萬元沽出，建築面積約9,562平方呎，平均呎價為7,896元。據悉，原業主為英皇集團旗下私人公司或相關人士，原業主早於1999年買入上述地廠，當時以1,220萬元買入，是次轉手帳面大賺6,330萬元。

該地廠目前由兩名租客承租，分別為啤酒公司及汽車維修商。據了解，是次買入地廠買家為錦龍汽車公司集團或相關人士，該集團現時為福士汽車（Volkswagen），以及奧迪（Audi）等汽車品牌的經銷商。

柴灣華盛中心。（中原提供）

英皇半年沽4舖套現逾4億

市場消息指，英皇集團近半年內頻頻沽貨，包括今年6月以6,380萬元售出跑馬地怡豐大廈地下1至4號舖予亞洲國際餐飲集團或相關人士；8 月以1.8億元售出西灣河成安街18號港島‧東18地下及1樓基座商舖；及後9 月，再以8,550萬元沽出北角THE JAVA地下1、2、3號舖，計及是次成交，總成交金額達4.05億元。