曾稱「愈跌愈買」　神奇小子黃海明1480萬沽上海街舖　兩年蝕兩球

有「神奇小子」之稱的舖壇資深投資者黃海明在近一至兩年不時趁低位入市買舖，更曾指「愈跌愈買」。不過近年息口趨高，投資物業市場環境未有好轉，黃海明最新在持貨不足兩年的情況下，以蝕讓價1,480萬元沽出油麻地上海街舖，帳面貶值兩球，蝕幅約12%。



市場消息透露，上述舖位為上海街192號地舖，面積約720平方呎，早前曾進取叫價2,800萬元，及後降價至2,100萬元，直至10月中以1,480萬元易手，成交呎價約2.05萬元。舖位現由英記茶莊以每月約5.8萬元租用，租期至2024年4月。舖位原業為主投資者黃海明，為於2022年1月以1,680萬元購入上址，持貨不足兩年，帳面貶值約12%。

2021年初1860萬購入毗連地舖

事實上，黃海明在2021年1月以1,860萬元購入毗連的上海街194號地舖，面積600方呎，呎價約3.1萬元。合計兩次入市，共斥資3,540萬元買舖，不過暫時先以蝕讓價沽出一舖。

兩年前4個月內近億連環掃4個舖位

黃海明在近年疫情期間對舖市依然看好，過去曾回覆《香港01》表示疫情只屬短暫影響，部署繼續分階段吸納舖位，直言「愈跌愈買」。

最終他在2022年1月至2月份，一個月內斥資7,680萬元三度入市買舖，包括旺角上海街464號地舖、尖沙咀柯士甸路14至18號僑豐大廈地下3A（14）號舖、油麻地上海街192號地舖，成交價分別為3,500萬、2,500萬及1,680萬元。同時在同年4月份以1,780萬元買入灣仔道106至114號中匯大樓地下E舖。