大劉劉鑾雄沽9700萬東角道「港女煲」相連舖　戲院大王家族承接

人稱股壇狙擊手的富商大劉劉鑾雄在本月舉行記者會期間透露，近月以9,700萬元沽出銅鑼灣東角道的相連地舖。該舖位的新買家身份曝光，為「戲院大王」陳俊巖家族成員。



上述舖位物業為銅鑼灣東角道24至26號置安大廈/怡安大廈相連地舖，由華置（0127）或相關人士持有，建築面積約832平方呎，在9月份推出放盤，叫價約1.2億元，平均呎價約14.4萬元。

據悉，舖位近月已降價至1億元，並獲買家洽購，最終舖位成功以約9,700萬元沽出，成交呎價約11.66萬元，較高峰期回落約80%。新買家為CINEMA DEVELOPMENT LIMITED，公司董事包括陳榮裕、陳榮美及陳榮民，為「戲院大王」陳俊巖家族成員。

9月份叫價1.2億 近月降價至1億

該舖位物業連租約放售，現時租客為「港女煲」法國廚具品牌LE CREUSET，月租約25萬元，租期至2025年中，以成交價計算，料新買家可享3.09厘回報。LE CREUSET已租用舖位逾5年，回報穩定。

「港女煲」LE CREUSET已租用5年

上述舖位物業位處銅鑼灣核心區，區內擁多個商場，如崇光百貨、希慎廣場及時代廣場等，吸引不少人前往購物。物業鄰近的維多利亞公園經常舉行大型活動，有助吸引人流。

鄰近22號舖高峰期成交價2.3億 呎價56萬

鄰近的東角道22號舖位於高峰期時曾以逾2.3億元沽出，以建築面積約416平方呎計，呎價逾56萬元。若以呎價作為比較，上述華置舖位成交呎價僅約11.66萬元，反映較高峰期回落約80%。