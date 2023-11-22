銅鑼灣三房1538萬沽　業主持貨半世紀大賺千萬　當年買入僅需7萬

樓市下行，部份長情業主見其持有單位累積升幅可觀、止賺空間較大，趁機沽貨套現。銅鑼灣新近錄得一宗長情業主沽貨個案，原業主早於大半世紀前買入一伙三房單位，現以1,538萬元沽出單位，帳面大賺1,531萬元，升幅高達逾232倍。代理指，銅鑼灣貴為本港旺區，一直受買家追捧，區內逾千呎以上的放盤更是買少見少。



中原地產分行經理潘重允表示，是次成交單位為銅鑼灣加寧大廈高層B室，實用面積約1,206平方呎，屬三房間隔，外望樓景及享少量海景。業主早前放盤時開價1,630萬元，因應市況，累減92萬元，新近以1,538萬元易手，平均實用呎價約12,753元。

原業主則於1965年以6.6萬元買入上述單位，持貨58年，是次易手帳面大幅獲利1,531萬元，單位升值逾232倍。

業主持貨半世紀大賺過千萬 買入價僅需7萬

代理︰銅鑼灣放盤買少見少

潘重允表示，銅鑼灣貴為本港旺區，一直受買家追捧，區內逾千呎以上的放盤更是買少見少。新買家為用家，鍾情物業地理位置，見單位間隔實用，少有放盤，即入市自用。

據了解，現時銅鑼灣加寧大廈僅有兩伙單位正在放售，叫價介乎1,630萬至2,100萬元，放盤呎價由13,516元至17,413元，而上月更未能錄得任何成交個案。