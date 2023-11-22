地標易手│市傳北角新光戲院10億易手　羅守輝持貨廿年大賺8億

資深投資者羅守輝或相關人士在7月份就旗下北角英皇道僑輝大廈全幢約77.41%業權（即新光戲院現址），委託代理推出招標，有市場消息透露，該物業最新成功易手，市傳成交價高達10億元，物業業主羅守輝持貨約20年，預計大賺超過8億元。



上述物業為北角英皇道413至423號僑輝大廈戲院部份、地下、一至六樓及天台，即新光戲院現址，在7月份以公開招標出售約77.41%業權，項目於9月28日截標。物業總建築面積約96,000平方呎，總地盤面積約29,800平方呎，以現狀連租約出售。

據代理消息指出，上述物業已經成功易手，據悉，早前市場預計該物業估值約8億至10億元。不過該物業地盤面積高達約29,800平方呎，若未來新買家選擇把僑輝大廈全幢重建，地積比率可達15倍，即重建後總樓面將增至接近45萬平方呎，令物業價值進一步增加。

2003年買入價1.68億

僑輝大廈為北角英皇道地標式建築，新光戲院現址。現時地下至五樓為戲院及商業部份，而六樓則為住宅部份。據悉，羅守輝或相關人士於2003年，向僑光置業以1.68億元購入上址至今。

新光戲院連住宅一籃子在2023年7月招標放售，市傳最新成功易手。（代理圖片/資料圖片）

新光戲院1972年開幕、現存罕有大型粵劇表演場地

新光戲院早於1972年開幕，為本港少數的大型粵劇表演場地，設兩院，1院設有1,033位座席，提供予粵劇表演、舞台劇及各類型演唱會。

物業位處北角核心地帶，鄰近北角匯、香港維港凱悅尚萃酒店、君譽峰等全新落成項目，僅1分鐘步程至北角港鐵站。另外物業擁有極闊門面，單邊面向英皇道及書局街。物業有望重建成港島地標式住宅或商業項目。

資料顯示，物業現時為一個零售基座，現時總樓面約9.5萬平方呎，有潛力加建作約14萬平方呎基座商場，比現狀額外增加近50%樓面。此外，物業地盤面積接近3萬平方呎，於未來可發展成全新全幢住宅或商業項目。