根德園創辦家族9000萬放售銅鑼灣舊樓　可拆細56伙、每伙僅132呎

港島市中心罕見有全幢住宅物業出售。銅鑼灣軒尼詩道459號全幢舊樓以意向價9,000萬元交吉放售，呎價約12,190元。據悉，該幢大廈由九龍塘傳統名牌幼稚園「根德園幼稚園」的老牌家族所持有。



該物業為銅鑼灣軒尼詩道459號1樓至14樓連天台，總實用面積為7,383平方呎。此14層全層住宅物業，可分間為56個分間單位，相等於每個單位只有約132平方呎。現時物業内沒有租戶，將以交吉形式放售。全幢意向價為9,000萬元，折合每個單位價值160萬元，呎價12,190元。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黎其峰表示，由於物業位置非常方便，極有潛力改裝為勞工宿舍或學生宿舍。

銅鑼灣軒尼詩道459號1至14樓連天台（代理提供）

由「根德園」創辦家族持有近60年

翻查資料，該幢物業由多位姓梁的人士共同持有，其中一名業主為現任根德園幼稚園校長梁紫馨。據悉，梁氏相關人士早於1962年以35萬元買入上述軒尼詩道459號所在地皮，隨後於1966年建成該幢樓高14層的住宅大廈。

根德園幼稚園為香港知名傳統私立幼稚園，位處九龍塘根德道，於1966年創校。創辨人及首任校長黃慧嫻在1999年將校長一職交棒予女兒梁紫馨。不過根德園於本年9月宣佈，幼稚園將在3年後停辦，并於24/25學年開始分階段關閉學校。