華潤物流完成收購粉嶺貨倉　市傳10億易手　兩年百億狂掃6幢工廈

雖然息口趨升，但仍有中資在港掃貨。華潤物流新近完成收購嘉里控股旗下粉嶺貨倉。市場消息透露，該宗買賣成交價高達逾10億元。綜合華潤物流過去兩年多在港入市紀錄，該集團已累積斥資逾百億元，在港掃入6幢工廈物業。



近粉嶺站及多個口岸、成交呎價3854元

華潤物流指出，收購物業為粉嶺安樂門街39號粉嶺貨倉，該物業位於北部都會區核心地段，鄰近港鐵粉嶺站，鄰近交通網絡完善，同時毗鄰皇崗、文錦渡、蓮塘等多個口岸。

收購助拓展北部都會區版圖

粉嶺貨倉樓高6層，建築面積259,475平方呎，鄰近華潤物流旗下另外三幢物業，包括潤聲中心、開達中心及上水貨倉。最新買入的粉嶺貨倉可發揮華潤物流四個倉庫之間的協同效應，助公司持續拓展在北部都會區版圖。以市傳成交價逾10億元計算，該物業成交呎價約3,854元。據了解，該物業適合改裝為凍倉。

粉嶺安樂門街39號粉嶺貨倉。

去年先後購入嘉里沙田、柴灣、上水貨倉

事實上，華潤物流近年積極在港掃貨，如在2022年5月，已向嘉里購入，旗下嘉里（沙田）貨倉及嘉里（柴灣）貨倉兩項物業，面積分別約40萬及52萬方呎，分別涉資23.3億及22.9億元，合共涉及46.2億元。

及後在2022年10月又再以約16億元買入嘉里貨倉（上水）全幢工廈。即合共上述四次，共斥逾72億元向嘉里買入4幢工廈。

兩年前斥30億購鄧成波家族旗下兩工廈

此外，華潤物流在在2021年8月以近30億元，向鄧成波家族連環買入屯門東亞紗廠工業大廈第一期全幢，以及粉嶺安樂門街35至37號勉勵龍中心全幢，兩幢工廈作價分別為逾22.42億及6.95億元。綜合華潤物流近兩年多六次入市工廈，合計入市金額超過102億元。