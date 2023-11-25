樓市炒家中伏買錯市區納米樓　寧蝕近三成求售佐敦半新盤｜多圖

市區納米樓價值大跌，樓市炒家亦中伏最新要以蝕讓價求售。入伙不足3年的佐敦半新盤本木，新近有炒家急沽貨，以「蝕讓價」490萬元放售一伙中層納米樓，較兩年半前買入價低27%或183萬元。



中原地產分行經理胡鴻洲表示，上述蝕放單位為佐敦本木的中層B室，實用面積236平方呎，採開放式間隔，早前已率先以「蝕讓價」560萬元放盤，不過一直未獲承接，最新大幅降價至490萬元求售。

2021年初買入價673萬、呎價高達2.85萬

該單位於2021年3月以673萬元買入，當時呎價高達28,542元，惟以目前最新叫價490萬元計算，買家最少要蝕183萬元或27%，呎價大劈至20,768元。

收租1.5萬 因急沽貨通知租戶一個月內遷出

該單位用作收租用途，每月收租約1.5萬元，早前已完死約，目前處於生約期間。由於業主急於求售，最新已通知租戶在一個月內遷出，希望以交吉形式出售單位，以吸引更多潛在買家。

+ 1

擔憂按揭低息期完結 息口趨升

據悉，是次業主急於沽貨主要因為採用發展商的按揭計劃，由於近年息口持續上揚，發展商提供的按揭計劃，其低息期快將完結，為避免繳付高昂利息因而劈價蝕讓求售。

翻查價單位資料，發展商為本木買家提供按揭貸款，首按加二按合共提供不超過樓價85%，首36個月的利率為P-2%，第37至60個月的利率為P-1%，其後全期利率則升至P+1%。事實上，兩年前香港仍處於低息環境，當時大型銀行最優惠利率P為5%，不過目前已升至5.875%。

業主為樓市炒家 早年曾短炒同區單位、一年賺136萬

據了解，上述單位的業主為一名樓市炒家，過去多年均有買賣樓宇，其中一宗賺錢個案早於2011年，當時他以439萬元買入同區金巴利道26號一個單位，由於當時政府未推出樓市辣招SSD，該名炒家在2012年隨即以575萬元沽出，即持貨一年多大賺31%或136萬元。

該名炒家近年亦有繼續投資市區樓盤，據悉還包括大角咀利奧坊．曉岸的單位。