恒地羅便臣道翡翠園重建　申放寬高度34%至215米　擬建217伙

由恒地（0012）於2021年以低價25億元強拍收購的西半山羅便臣道105號翡翠園，今日（24日）向城規會申請要求放寬高度限制至215米，較舊方案獲批的161米增加近34%，並在減少一幢建築物下，保留原有計劃興建217個住宅單位。



項目位於羅便臣道105號，地盤面積2.75萬平方呎，申請人擬以地積比率4.99倍發展，擬建一幢32層高的住宅大廈，提供217伙。同時提供40個停車位，當中私家車車位佔38個，另兩個為電單車車位。

減少一幢大廈 但保留原有計劃興建217伙

申請人表示，擬議的高度放寛將為該地區的舊區重建帶來良好的規劃意圖/願景。 如果沒有這樣的重建願景和鼓勵，該地區舊區重建的機會非常有限，因為該地區被周圍的高層建築「吞噬」。又指，放寬建築高度後，與該地區高層建築相當，亦為當區提供了更多的空間距離。

據資料顯示，項目今年3月獲批准建2幢，每幢樓高17層的住宅大廈，共涉及217伙，其高度限制為161米，換言之是次新申請，在保留原有計劃提供的住宅數量下，減少一幢建築物，並將大廈高度增加至215米，較舊方案多54米或近34%。