為幫手湊孫啃7.5%辣稅入市　老街坊868萬購屯門邁亞美海灣三房

樓市減辣後稅率減半，吸引用家再入市。屯門碼頭區邁亞美海灣有老街坊因要幫忙「湊孫」，斥資868萬元增購該屋苑一伙三房戶，預計需繳付新住宅從價印花稅（NRSD），涉及稅款約65萬元，佔樓價約7.5%。



中原地產資深分區營業經理劉俊雄表示，上述成交為邁亞美海灣1座中高層A室，實用面積784平方呎，三房套房連工人房間隔，10月份放盤，開價950萬元，11月降價至930萬元，最近再減至880萬元，不久獲洽購，最終再減12萬元，以868萬元沽出，呎價11,071元。

原業主2020年買入價904萬 蝕4%離場

買家為同屋苑兩房單位業主，因要幫忙「湊孫」及聘請家傭，需要較大居住空間，由於是邁亞美海灣多年老街坊，對屋苑早已適應，故決定原屋苑再購一伙自用，見上址享全海景，又附全新裝修及傢俬電器，考慮不久即拍板承接，是次受惠新住宅印花稅減半至7.5%。而原業主於2020年以904萬元買入，自用3年轉售，帳面蝕讓36萬元，單位貶值4%。

劉俊雄表示，樓價回落，息口亦近見頂，吸引用家入市，近期二手交投漸見活躍。屯門碼頭區本月累錄約30宗買賣成交。