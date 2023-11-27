新盤「超平價」搶攻、二手難招架　十大屋苑周末僅錄5宗成交

十大屋苑本周末錄得5宗成交，按周下跌16.7%，宗數繼續於低位徘徊。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，天水圍大型新盤近日以「超平價」推出，震撼市場，迅即掀起入票潮，二手市場即時受壓，成交減慢。雖然施政報告後樓市氣氛改善，惟減辣力度不足，發展商仍要靠低價促銷突圍，新盤頻頻低開，二手業主難以招架，減辣後首周中原城市領先指數CCL跌幅擴大，按周下跌近1.5%。目前買家入市仍然謹慎，只有筍盤才有望獲承接，相信樓價會繼續尋底。



港島區方面，減辣後入市氣氛略好轉，太古城本周末錄得1宗成交，本月至今錄得20宗成交，較上月全月17宗多3宗。周末新成交為衛星閣低層B室，實用面積582平方呎，兩房間隔，以780萬元沽出，實用呎價13402元。據了解，原業主於2010年8月以515萬元買入，持貨13年，是次沽出帳面獲利265萬元，升值51%。

海怡半島本周末錄得1宗成交，單位為33座中層D室，實用面積521平方呎，兩房間隔，享內園景致，日前新放盤，叫價750萬元，減價30萬元，現以720萬元沽出，呎價13,820元，屬吸引價，現時屋苑內園兩房單位最平叫價約770萬元。原業主於2012年9月以545萬元買入單位，持貨11年易手，帳面獲利175萬元，單位期內升值約32%。

沙田第一城周末未錄成交

九龍區方面，黃埔花園本周末錄得1宗成交，按周表現持平，但本月至今只有3宗成交，市況十分淡靜。周末新成交為5期1座中層F室，實用面積680平方呎，三房套房間隔，以855萬元沽出，呎價12,574元。

新界區方面，天水圍新盤以低價推出，吸走大批上車客源，沙田第一城本周末未有錄得成交。