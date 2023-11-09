嘉湖山莊大三房僅售468萬　創屋苑同類近年新低價　呎價僅7335元

天水圍藍籌屋苑嘉湖山莊樓價進一步下跌，該屋苑一伙大三房單位，新近以468萬元沽出，成交呎價僅約7,335元。



美聯首席區域營業董事黃國良表示，息口走勢未明朗下，部分放盤業主下調叫價促成交投，天水圍嘉湖山莊更有大三房戶，創出屋苑同類單位近年新低價。

2014年買入價358.8萬

成交單位為嘉湖山莊麗湖居7座中層A室，實用面積638平方呎，屬3房套間隔。據悉，單位獲區內家庭客議價後以468萬元承接，成交呎價約7,335元，屬同類單位近年新低價。資料顯示，原業主於2014年以358.8萬元買入單位，持貨9年，帳面獲利109.2萬元，升值3成。

銀行估價501萬至523萬

另據網上銀行估價資料，上述單位滙豐銀行估價為501萬元，而中銀則為523萬元。反映最新成交價較銀行估價低約6.6至10.5%。

上月細三房戶455萬易手

翻查近月嘉湖山莊成交個案，該屋苑景湖居9座低層C室三房戶，於10月初以455萬元沽出，實用面積積546平方呎，成交呎價8,333元。反映最新成交個案，面積大約92平方呎，成交價僅高13萬元。