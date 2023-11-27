減價搶客奏效　周末兩天錄36宗新盤成交升80%　揚海連沽16伙

焦點新盤天水圍天榮站YOHO WEST開價低開，其他發展商同樣減價搶客，刺激一手交投。本周末（25、26日）新盤錄得36宗成交，較上周的20宗回升80%。當中由嘉里（0683）、信置（0083）及港鐵（0066）等合作的黃竹坑站港島南岸揚海，於周六（25日）將最高折扣增加到33%後，即日沽出16伙單位，套現2.9億元。



黃竹坑揚海變相減價 即日沽16伙

黃竹坑站港島南岸揚海早前曾更新價單，由原先最高20%折扣優惠，增加至最高33%折扣優惠，另提供8%提前完成交易現金回贈。如連同現金回贈計，合共增加41%優惠。最新折扣於本周六生效後，即日沽出16伙單位，吸金2.9億元。

該批單位成交價由841.19萬元至3,249.3萬元，成交呎價由26,287元至34,024元。當中，1B座11樓F室，實用面積464平方呎的兩房戶為撻訂重沽。單位曾於2021年9月以1,553.8萬元售出，當時呎價約33,488元。現時重新以1,239.3萬元售出，呎價約26,711元，造價比兩年前低約314萬元或約20%。另外，新買家若於簽署臨時買賣合約後180日內付清樓價，更可獲額外8%現金回贈。

港鐵黃竹坑站港島南岸第二期揚海，位於香葉道11號。（余俊亮攝）

啟德維港1號兩日連沽4伙

由中國海外（0688）發展、已屆現樓的啟德跑道區維港1號於本月中同樣調整了折扣，周末兩日共沽4伙，套現4364萬元。當中售價最高為1A座3樓H室，實用面積643平方呎，三房一套間隔，折合呎價約18,988元。資料顯示，項目增加折扣後，變相減價最多兩成，並於月內累計錄得約24宗成交。

啟德維港1號

嘉里緹外2.45億沽4房大宅 創本年九龍區分層戶新高

嘉里旗下九龍半山緹外周日以招標形式沽出1伙分層大宅，該單位為3座5樓B室，實用面積 4,557 平方呎，屬4房4套房加雙工人房間隔，成交價為2.45億元，折合呎價約53,763元。是次成交價再創今年九龍區分層戶新高。該宗成交並不包括住宅車位，惟買家日後可享兩個住宅停車位的認購權，每個住宅車位認購價為500萬元。

緹外由5座住宅大樓及3座院墅組成，僅提供61個分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積則介乎3,466至8,583平方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。