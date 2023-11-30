周生生進駐尖沙咀The One地舖　月租45萬　較疫前跌近4成

尖沙咀核心區舖位租務轉旺，位於彌敦道The One商場地舖獲周生生珠寶進駐，月租45萬元，呎租300元。惟租金較之前跌近4成。



該舖位於The One商場入口，面向彌敦道，面積1,500平方呎。周生生以月租45萬元預租舖位，折合呎租300元。現時周生生於尖沙咀共有3間分店。

據悉，周生生過往曾以逾250萬元承租鄰近的美麗華廣場地下及一樓兩層舖位，店舖面積約4,585平方呎，折合呎租545元。不過周生生後來於2019年遷出該舖，現時重新進駐尖沙咀，不僅店舖面積縮水，淨租金投資成本也比當年減少約82%。

租金較高峰期跌超過一半

The One地舖上一手租戶為時裝品牌Lacoste，月租70萬元，已於疫情間約滿遷出，而該舖高峰期曾由名錶Rolex以月租100萬元承租。可見舖租較疫情前下跌約36%，更由高位跌超過5成。