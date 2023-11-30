利嘉閣：10月份工商舖僅56宗買賣　涉資5.48億創逾20年按月新低

舖位買賣交投疲弱。據利嘉閣統計數據，2023年10月份全港共錄56宗店舖買賣登記﹙數字主要反映2至4星期前的實際市況﹚，較九月份的83宗再跌33%，除連跌2個月外，亦創自2020年三月以來的44個月（即逾3年半）新低；期內店舖買賣登記金額更大減68%，僅錄得5.48億元，為2003年三月以來的逾20年半按月新低，亦為1996年有史以來第4少的月份。



利嘉閣（工商舖）地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，按物業價格劃分，在7個價格組別當中，共有5個組別的登記量報跌，跌幅介乎13%至100%不等。當中以1億元或以上組別的登記量跌幅最大，由9月的3宗挫至十月的0宗，跌幅達100%。至於2,000萬至5,000萬元以內及200萬元以下兩個組別，亦各自減少57%及48%，至分別錄3宗及15宗登記。

值得注意的是，1,000萬至2,000萬元以內的中價店舖逆市造好，十月份錄得16宗登記，除按月升7%外，亦成為買賣登記最旺的銀碼層；至於5,000萬至1億元以內的高價店舖登記則按月持平錄得2宗。

樓僲1,000萬至2,000萬元以內的中價店舖逆市造好，十月份錄得16宗登記，除按月升7%外，亦成為買賣登記最旺的銀碼層。（蔡偉南攝）

北角/炮台山區、觀塘區、大埔區「零成交」

以地區劃分，在觀察的13個分區當中，共有9個地區的登記量按月下跌，當中除北角/炮台山區、觀塘區、大埔區三區均跌至「零成交」外，其餘跌幅最大者為尖沙咀/佐敦區跌78%，由9月的9宗大減至十月只有2宗；灣仔/銅鑼灣區亦大減67%至僅得1宗登記。至於10月份逆市錄得升幅最顯著的地區為旺角/油麻地/大角咀區及元朗區，分別按月增加29%及20%，各自錄得9宗及6宗登記。

鄭得明指出，雖然店舖買賣於10月份沉底，但受《施政報告》銳意振經濟、搶企業及吸人才，加上目前旅遊業逐步回暖，對提振零售消費市道有一定幫助。11月份截至28日為止，店舖買賣登記已重越逾七十宗，達71宗，料全月有力試上80宗水平，按月料大升近43%，期望年底消費旺季到來，店舖買賣可望持續穩中向好。