首置客2.1億買九龍塘禮著2號洋房　繳付4.25%稅款、涉資近九球

內房同創集團在港首個住宅項目九龍塘禮著，其中2號洋房於11月中旬以2.1億元沽出，呎價40,524元。據最新資料，該幢洋房的新買家繳交樓價4.25%稅款，料以首置名義入市，涉及金額892.5萬元。



上述2號洋房實用面積5,183平方呎，屬五房間隔，附帶私人泳池及天台，成交呎價40,524元。

據了解，上述買家採270日成交期，樓價首5%屬臨時訂金，及後90日內多繳付樓價30%，餘下樓價65%於接納書的日期起270日內繳付。另於簽署正式買賣合約後60天後可優先入住，期間支付相等於樓價45%的准用許可費用。

↓↓禮著2號洋房直撃↓↓

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至於項目1號洋房亦於10月份獲新香港人以1.78億元買入，呎價為34,343元。資料顯示，該幢洋房新買家名字為國語拼音，料為內地客，入市繳付樓價4.25%，即約756.5萬元稅款，反映以首置名義入市，並已取得香港身份證。

全盤僅兩幢 各逾5000呎洋房

九龍塘禮著全盤提供2幢實用面積5,183平方呎洋房，1號洋房於上月以1.78億沽出。全盤現時已全數沽清，套現3.88億元。值得留意的是，發展商曾花費3,000萬元， 並花費一年時間為是次的2號洋房進行裝修。