住宅租金創新高　年輕夫婦「租轉買」　530萬買新葵芳花園｜多圖

雖然樓價持續下滑，但住宅租金指數攀升並創近4年新高，令不少租客決定轉租為買。新葵芳花園一伙兩房單位最新以530.9萬元沽出，呎價13,012元，屬市價成交。



中原地產資深分區營業經理許偉業表示，該單位為新葵芳花園E座25樓03室，實用面積408平方呎，屬兩房間隔。原業主於5月叫價638萬元放盤，期間主動下調叫價至569萬元，成為屋苑熱門單位。最終獲新買家誠意打動以530.9萬元易手，折合呎價13,012元。

即日睇樓拍板搶先買入心儀單位

據悉，新買家為年輕夫婦，本身於區内租住。眼見樓價回落而租金又不斷上升，認為是入市時機，於是用了約一個月時間於葵芳區睇盤，包括葵芳閣、恒景花園及舊洋樓等，成功找到上述新葵芳花園的心儀單位。於是即日叫齊雙方家長睇樓並向業主議價500萬元，最終買家追價至530.9萬元並指可立即簽約，成功打動業主成交。

原業主於2012年7月以311萬元買入上述單位，持貨11年，帳面獲利219.9萬元，升值70%。

↓↓新葵芳花園E座25樓03室↓↓