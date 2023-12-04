周末新盤錄364宗　按周升逾9倍　YOHO WEST沽338伙、吸金逾17億

焦點新盤天水圍天榮站YOHO WEST周六首輪開售，銷情理想，帶升一手成交量。過去周末兩天（2日、3日）新盤錄得364宗成交，較上周的36宗大升9.1倍，為近3個月以來最旺的周末。當中YOHO WEST即日沽出338伙，佔周末成交約92%，套現逾17億元。



YOHO WEST首批沽338伙套現17億

新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第一期周六首輪發售350伙，折實售價由299.96萬至1,098.82萬元。項目即日沽出338伙，佔首批推售單位超過96%，套現逾17億元。

發展商表示，大手客方面有近10組買家購入兩個單位，平均每組買家斥資約1,000萬元。 項目暫錄最高成交呎價單位為第2A座39樓A3室，實用面積410平方呎，兩房間隔，呎價17,839元。而最高成交金額則為第2A座40樓A1室，實用面積696平方呎，售價1,172.1萬元。

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土瓜灣城軒周六開售沽1伙

另外，由裕泰興羅氏家族持有的土瓜灣美善同道6至10號重建項目城軒，亦同日首輪銷售30伙，戶型涵蓋兩房及三房間隔，折實平均呎價約18,000元。項目最終沽出1伙兩房戶，涉及為9樓A室，實用面積510平方呎，成交價873.1萬元，呎價17,119元。

土瓜灣城軒。

維港1號周末兩日沽4伙 明翹匯1450萬招標沽四房

中國海外發展（0688）旗下已屆現樓啟德維港1號周末兩日沽出4伙，套現逾4,000萬元。當中最高成交單位為2B座21樓A室，實用面積656平方呎，屬三房間隔，成交價1,445.9萬元，呎價約22,041元。

佳明集團 （1271）旗下青衣明翹匯周日招標沽出1伙四房單位，涉及為2座12樓A室，實用面積808平方呎，成交價1,450萬元，折合呎價約17,946元。據知，項目至今累售728伙，套現逾49.3億元。