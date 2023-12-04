鄧成波家族叫價24億　放售觀塘海景酒店及工廈

有「舖王」之稱的已故商人鄧成波，其家族再度出售旗下物業。仲量聯行今日（12月4日）表示，代理放售觀塘偉業街163號悅品海景酒店．觀塘，以及偉業街169號中懋工業大廈56.7%業權，兩個項目分別叫價22.2億元及1.8億元。



其中，悅品海景酒店．觀塘樓高32層，佔地1.905萬平方呎，總樓面面積約23.53萬平方呎，共設598間客房，同樣鄰近觀塘海濱長廊，中高層客房可望啟德郵輪碼頭景。除了可繼續作酒店用途外，項目亦具潛力改建成學生宿舍，或轉作人才公寓以配合政府「搶人才」政策。

叫價1.8億沽中懋工業大廈56.7%業權

另外，觀塘偉業街169號的中懋工業大廈樓高14層，佔地1.02萬平方呎。是次放售為該廈的56.7%業權，涉及總實用面積約為4.2萬平方呎，放售呎價4,200元，較近年同區工廈5,000至5,500元的成交呎價低至少16%，料將吸引買家自用或作長線投資。

據該行了解，中懋工業大廈目前持有業權的約15%業主亦有意出售持有單位。若連同是次放售的56.7%業權，總業權可達七成，有利日後重建。

仲量聯行資本市場部主管陳國章表示，疫後重啟的啟德郵輪碼及即將落成的啟德體育園等新地標基建，料將帶動區內商業活動及旅遊，是次放售項目有望受惠。