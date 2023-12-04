YOHO WEST向隅客轉投同區二手樓　嘉湖山莊周末連沽3伙

天水圍新盤天榮站YOHO WEST低價開賣，受市場追捧。項目上周六首輪銷售沽逾96%單位，有部份向隅客因未能選購心儀單位，轉而入市同區二手盤。天水圍嘉湖山莊周末兩日連沽三伙，平均成交呎價約8,760元。

祥益執行董事盤嘉茵表示，涉及為2伙兩房單位及1伙三房單位，成交價由393萬元至480萬元，呎價8,711至8,797元，眾買家皆為YOHO WEST向隅客。當中最高成交單位為賞湖居3座中層D室，實用面積551平方呎，屬三房間隔，最新以480萬元易手，折合呎價8,711元。

↓↓天水圍天榮站YOHO WEST↓↓

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中籤但揀唔啱 翌日即睇嘉湖三房

盤嘉茵續指，上述該賞湖居買家為區內客，一直有留意嘉湖山莊的單位，惟新盤YOHO WEST開售價錢吸引，故入票抽籤。雖然買家於周五已得悉抽籤結果不理想，但開售當日仍有到場揀樓，惟最終未能購入心儀單位。及後隨即相約周日再到嘉湖山莊睇樓，並即日找到心儀單位與業主議價。據悉，當時還有另一組買家出價，最終由該區內客爭取成功。

據知，原業主於2016年以435萬元買入單位，持貨7年帳賺45萬元離場。