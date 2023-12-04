包租公「蝕讓價」690萬沽美孚新邨兩房　5年帳蝕155萬、貶值18%

二手市場疲弱，美孚新邨有原則大兩房的投資者損手離場。據知單位曾以「蝕讓價」780萬叫價放盤，5個月累減90萬元，終以690萬元沽出，持貨5年帳面蝕讓155萬元。



香港置業高級首席聯席董事吳志輝表示，是次成交為美孚新邨二期吉利徑11號中高層C室，實用面積638平方呎，屋內有新裝修及原則大兩房望內園景。據知，單位早前一直用作投資收租，直至近期已交吉，加上市況淡靜，故原業主於交吉後積極放售。單位於今年7月初以「蝕讓價」780萬叫價放盤，終以690萬元沽出，呎價10,815元。換言之，單位放盤5個月，累減90萬元。

持貨5年 帳蝕155萬元

參考同類成交單位屬二期吉利徑19號高層C室，實用面積同為638平方呎，原則同為大兩房，於上月以735萬元沽出，反映是次成交單位在半個月內跌約6.1%。

據知，原業主於2018年1月以845萬購入，持貨5年，是次轉手帳面蝕讓155萬元，單位期內貶值18.3％。不過，由於單位曾用作投資收租用，料可抵銷部分蝕幅。