明寓2718呎複式示位曝光　採雙廚房設計、設750呎巨廳｜多圖

佳明集團 （1271）旗下的何文田低密度豪宅項目明寓，全盤提供18伙單位，目前尚餘3伙四房複式戶待沽，實用面積2,718平方呎。項目今日（5日）開放其中1伙現樓示範單位，最快於本周六向公眾開放參觀。



是次開放的示範單位為11至12樓B室，屬複式四房連雙套房設計，實用面積2,718平方呎，樓高3.5米並內置樓梯連接上落。

單位第一層採約30呎半玻璃幕牆橫跨整個客飯廳，採光充足之餘，亦可引景入室，景觀開揚。客飯廳面積約750平方呎，長方形大廳中央擺放特大白色雲石餐桌，掛鏡下擺放米白色儲物櫃 ，增加大廳的收納空間。客廳闊落亦可擺放巨型米白色L形沙發、電視櫃、及灰色系地毯及玻璃茶几，而傍邊亦設有書房。廚房分為偏西式設計的開放式廚房及傳統梗廚，屬雙廚房設計。

↓↓明寓11至12樓B室複式示位↓↓

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主人套房設寬大衣帽間 採廣角落地玻璃設計

經過大理石樓梯去到複式第二層分別設有特大主人套房、兩間睡房及家庭區。其中主人套房採用廣角落地玻璃設計，提高採光度。睡房擺放雙人大床後可以三邊落床，而兩旁放置床頭櫃以及開放式收納架 。

而主人套房一大亮點是其寬大的衣帽間，設有高身落地衣櫃 。另外兩間睡房空間寬敞，而位於三間臥室中間的空間為家庭區。