馬鞍山銀湖．天峰兩房823萬沽　三年貶值5.4%、帳面損手47萬離場

二手市場疲弱， 馬鞍山銀湖．天峰有業主823萬元沽兩房，高網上銀行估價最多近一成，但持貨三年帳面仍損手約47萬元。



中原地產資深區域營業經理胡耀祖表示，是次成交為馬鞍山銀湖．天峰2座低層C室，實用面積544平方呎，屬兩房間隔，單位最初以870萬元叫價放盤，日前議價後以823萬元易手，呎價15,129元。至於新買家為上車客，見屋苑環境舒適，價錢合吸引，決定入市。

單位三年輕微貶值5.4%

參考同類成交單位為同座低層C室，實用面積544平方呎，於2022年5月以866.8萬元沽出，即是次成交較一年半前賣平43.8萬元或5%。據中銀網上銀行估價，上述單位估價為751萬元，而恒生估價則為791萬元。即最新成交價較估價高出4%至9.6%。

據了解，原業主於2020年8月以870萬元購入單位，持貨三年，是次轉手帳面蝕讓約47萬元，單位期內貶值約5.4%。