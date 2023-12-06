沙田名日．九肚山「撻訂貨」900萬重沽 較3年前賣平近一成
撰文：黃祐樺
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長實（1113）旗下沙田名日．九肚山今日（6日）錄一宗撻訂重售，涉及為第2座25樓E室兩房戶，新近透過招標形式以900萬元沽出，成交呎價約17,822元，買家採90日成交期，亦可享車位認購權。不過值得留意的是，該單位最新成交價較2020年成交價998.6萬元，賣平9.87%。
上述成交單位為名日．九肚山第2座25樓E室，屬兩房間隔，實用面積505平方呎，連231平方呎天台，最新成交價900萬元，呎價約17,822元。
翻查資料，今次撻訂重售單位於2020年11月曾以價單形式沽出，當時扣除樓價19%後，折實成交價為998.6萬元，當時成交呎價19,774元。當時買家採建築期付款計劃，需於在簽訂臨時買賣合約並繳付樓價5%訂金後，再於90天内多繳付樓價5%訂金，再於540天内先後支付5次樓價合共5%。
2020年曾以998.6萬沽 舊買家遭殺訂150萬
惟根據成交記錄冊顯示，單位於11月16日已終止交易，料賣家已經棄購，損失樓價15%或149.79萬元訂金。
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