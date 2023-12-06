「千萬居屋王」富榮花園今非昔比！　三房劈至650萬沽　3年蝕兩球

樓市下跌，過去數年部分媲美「私樓價」的市區居屋錄得大額蝕讓。有「九龍居屋王」之稱的旺角富榮花園，一伙三房戶最新以已補地價650萬元蝕讓沽出，呎價10,980元。原業主於3年前斥資860萬元買入單位，現帳蝕210萬元離場，蝕幅高達逾24%。



世紀21家天下黎振傑表示，該單位為富榮花園16座低層C室，實用面積592平方呎，屬3房間隔。由於原業主有意換樓，今年3月時放盤叫價820萬元，比當年買入價已低出40萬元。單位最終以已補地價650萬元易手，累劈170萬元，折合呎價10,980元，屬近期市價成交。

2018年賣出售價千萬三房戶成「居屋王」

根據資料，富榮花園曾於2018年賣出全港歷史上首個售價破千萬的居屋單位。涉及單位為17座中層A室，同樣為實用面積592平方呎的三房單位，當時單位以1,065萬元沽出，折合呎價17,989元，造價創屋苑以至全港已補價的居屋新高。可見屋苑同類型三房單位的呎價於5年間由高位急挫38.9%。

屋苑同座最高造價單位

原業主於2020年2月以已補地價860萬元買入單位，持貨逾3年帳面蝕210萬元，期内貶值24.4%。翻查資料，原業主當年860萬元購入上述單位後，成為屋苑同座數造價最高的單位。屋苑該座數合共有220個單位。