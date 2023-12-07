「抽水王」林作750萬沽紅磡海逸豪園兩房　獲新香港人接貨

「抽水王」林作在8月份於社交平台公佈，為趕在年底前不斷入市加密貨幣，放售鑽石山星河明居及紅磡海逸豪園兩個單位，兩伙分別叫價約1,000萬元，隨後一直未獲承接並需劈價求售。其中紅磡海逸豪園在11月終累劈25%，以750萬元沽出，新買家為新香港人。



據資料顯示，是次成交為紅磡海逸豪園15座低層兩房，望園林景單位，實用面積約560平方呎，在8月份叫價1,000萬元，新近以750萬元沽出，成交呎價約13,393元。至於新買家以聯名方式入市，其登記姓名為普通話拼音，料為新香港人，而是次入市需繳樓價3%稅款，料屬首置人士。

↓↓海逸豪園15座低層兩房↓↓

原由母親持有、2006年550萬轉讓予林作

據悉，單位原由林作母親持有，早於2006年以380萬元買入，及後於2016年以550萬元轉售予林作，故單位實際升值約97%。

至於另一伙林作放售的鑽石山星河明居單位為C座低層03室，叫價約1,000萬元，早前亦已降價至750萬元，目前仍待售中。據代理資料，單位實用面積約517平方呎，為三房戶。該單位於2014年買入價，當時購入價622萬元。

林作在8月份於社交平台公佈，為趕在年底前不斷入市加密貨幣，放售鑽石山星河明居及紅磡海逸豪園兩個單位。

▼多圖．林作早前被警方押往中環娛樂行辦公室搜查▼