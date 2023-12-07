康城晉海II三房820萬沽　五年半貶值逾三球　較同座低座賣平230萬

二手市場疲弱， 市場續以蝕讓盤為主。日出康城晉海II有三房以820萬元沽出，持貨5年半，轉手帳面需損手逾「三球」，更較同座低33層的同類單位賣平230萬。



中原地產分行高級分區營業董事柯勇表示，是次成交為日出康城4期晉海II 3B座高層B室，實用面積629平方呎，屬三房間隔，單位座向正南方，望優質開揚海景，最新以820萬元易手，呎價13,037元。

較同座低層賣平230萬 5年半貶值29%

參考同類成交單位同屬3B座低層B室，較是次成交單位低約33層，於2022年1月以1050萬元沽出，即是次成交單位較同座低層賣平230萬元或逾兩成。據恒生網上銀行估價，上述單位估價為938萬元，即最新成交價較估價低12.6%或118萬元。

據知，原業主於2018年6月以1,153萬元購入上址，持貨5年半，現轉手帳面需蝕讓333萬元離場，單位期內貶值29%。