戴德梁行：受息口、股票市場反覆拖累　料明年上半年樓價再跌5%

戴德梁行今日（7日）發表香港房地產市場2023年回顧及2024展望，該行表示資本市場氣氛維持審慎，市場購買力由本地資金及自用型買家主導，截至12月5日億元以上非住宅物業成交暫錄得397億港元，較去年全年跌33%。另外該行又預期，息口高企及股票市場反覆向下等因素將拖累住宅交投，預計今年全年交易宗數將爲十年新低；全年樓價下調幅度約5%，2024年上半年也將有最多5%的下調空間。



該行又指，甲級寫字樓年初至今（截至11月中）淨吸納量錄得負26.7萬平方呎；租金持續下調，年初至今累跌7.2%。不過由於零售市場逐步復甦，第四季一線街舖平均空置率進一步回落至8.2%；2023年各區街舖租金全年升5至10%。



料明年上半年整體樓價再跌5%

私人住宅方面，戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，最新一份施政報告主要惠及來港專才，而本地買家和投資者入市意欲仍然相對保守，預料高息環境和股票市場不穩等利淡因素將維持一段時間，以及發展商手上新盤存貨量多，料一手盤將繼續提供折讓貼市開價，二手樓價在短期內難以重拾升軌，預料整體樓價在明年上半年再跌5%。

至於成交量方面，估計發展商明年會加快推盤步伐，息口亦有望在下半年企穩，將有助帶動樓市氣氛回暖，估計2024全年住宅成交量比今年低位回升約兩成至5萬至5.3萬伙水平。

料明年上半年整體樓價有5%下調空間。

明年120萬呎新商廈落成 料全年租金下調7至9%

寫字樓方面，戴德梁行香港董事總經理及項目/企業服務部主管蕭亮輝表示，鑑於明年亦有近120萬平方呎新甲級寫字樓樓面落成，預計2024年寫字樓租金將繼續調整，全年下調7至9%。不過，由於通關後寫字樓新租賃步伐比市場早前預期的進度緩慢，加上年底前仍有機會有新供應項目相繼落成，料待租率難免被進一步推高至19%以上，將超越2004年第一季度18.1%的有記錄的高位。

零售市場逐步恢復，整體一線街舖空置率大致呈下跌之勢，明顯比過去三年疫情表現有所改善。其中，傳統遊客區銅鑼灣空置率跌至2.6%，與2019年水平相約，尖沙咀空置率亦按季回落至10.7%，而中環及旺角空置率則按季持平。

明年上半年各區街舖租金維持2至7%增長

商舖市場，戴德梁行執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威指，預期明年上半年各區街舖租金能維持2至7%增長。不過面對環球政治經濟大環境仍然存在隱憂，面對旅客消費模式改變、港人北上消費成風新趨勢，國際品牌大多維持觀望態度而未敢大肆擴張。疫情改變消費者習慣綫上購物，網上零售額佔整體零售業總銷貨額的佔比更從2020年的6.3%上升至2022年的9.9%。

他又指，雖然銅鑼灣空置率已回落至2019年水平，但藥房和民生商舖取替部分奢侈品牌進駐優質地段。珠寶品牌喜愛在尖沙咀區等人流較多、奢侈品牌集中的優質地段開舖。