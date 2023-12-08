港人置業意向調查出爐！7成市民睇淡後市　26%料樓價再跌一成以上

地產代理行香港置業於11月底至12月初進行了「香港市民置業意向問卷調查」，最新公佈調查結果，當中有超過7成受訪者認為本港未來12個月的樓價走勢會持續下跌，顯示市民普遍睇淡後市，市場信心疲弱。



香港置業研究部董事王品弟表示，置業意向調查最終成功收回798份有效問卷，提問包括入市因素、樓價走勢預測、樓齡意向等等。

超過7成市民睇淡樓市 最多人認為明年跌10%以上

首先，王品弟指出，調查結果顯示多達70.8%市民看淡後市，市場缺乏信心。當中約26.5%亦是最多人認為，未來12個月樓價將下跌10%以上，同時有約25.6%的受訪者認為樓價下跌5%至10%以上，而認為樓價下跌5%以內的亦有約18.7%；合共逾7成受訪者認為樓價下跌，連續兩季逾一半。

不過值得留意的是，市民看淡後市比例已由今年第3季約83.4%的最高位回落至約第4季約70.8%，跌幅高達12.6個百分點，反映部份市民對後市前景由悲觀轉為樂觀。

「息口走勢」最影響市民入市決定

第二，最多受訪者認為「息口走勢」為最影響入市決定的因素，創下2016年第2季有紀錄以來新高，亦是繼2022年第4季後，再次超越「樓價走勢」登上最影響入市決定因素榜首。可見明年樓市復甦關鍵將在「息口走勢」。其次有約25.3%受訪者認為「樓價走勢」為最影響入市的決定因素；有約19.9%的受訪者則認為「樓控措施」最影響其入市決定。

逾5成受訪者欲購樓齡10年以下物業 續創紀錄新高

另外，報告亦指樓齡較細的屋苑近年備受追捧；有逾5成（約57.3%）的受訪者表示希望購買樓齡10年或以下物業，佔比連續3季高企5成以上水平，續創紀錄新高；其次，有約15.9%的受訪者希望購買樓齡逾10至15年物業，有約13.6%的受訪者希望購買樓齡逾15至20年物業，反映新晉屋苑深受市場歡迎。

連續兩季逾6成市民有意購買一手樓

政府為樓市減辣後，減輕了準買家的置業壓力及心理負擔，加上發展商以低價出擊，吸引不少港人以至內地客蠢蠢欲動置業，預期市場購買力將慢慢復常。調查顯示，受訪者欲選購一手樓的比例約61.1%，已連續兩季超過6成水平；當中有約46.6%的受訪者認為一手樓的價錢吸引，創自2016年第2季有紀錄以來的新高；其次有約24%因為樓齡較新；有約14%的受訪者認為一手樓的屋苑設施吸引。

房地產連續3年半蟬聯「最穩健資產」榜首

王品弟指出，近期樓價回落，但仍有不少準買家趁機尋寶入市。調查顯示，有約37.4%受訪者認為房地產是最穩健的資產，雖然按季下跌約3.8個百分點，但仍連續3年半蟬聯本港最穩健資產；另外，受本港息口持續上升，香港股市表現欠佳，現金及活期定存相對吸引，因此有約28.6%的受訪者認為現金及活期定存為最穩健資產，創有紀錄以來新高；而認為股票及基金為最穩健資產的受訪者則佔約11.2%。