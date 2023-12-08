YOHO WEST明次輪價單賣310伙　累收16176票、超額認購51.2倍

新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第一期落實本周六（9日）展開次輪銷售322伙，當中310伙以價單形式發售，涵蓋開放式至三房套連工作間間隔；另招標12伙，屬三房至四房間隔。項目昨日截票，經核數共接獲16,176票，以次輪發售310伙計，超額認購51.2倍。



一房入場費304.02萬

該批以價單形式發售310伙，折實售價由304.02萬元至883.66萬元，折實呎價由10,110元至15,915元。入場單位為第2B座5樓B5單位，實用面積288平方呎，屬一房間隔，折實售價304.02萬元。

銷售於明日上午9時開始並分為A組及B組買家。當中A組買家屬大手客組別，須購買最少2伙至4伙第A節單位，或最少1個指定第A節單位。而B組買家屬散客組，可購買1伙至2伙單位。