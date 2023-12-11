凱旋門經歷18年全盤沽清　空中花園特色戶近2.2億沽、呎價8.2萬

九龍站豪宅錄得大額成交個案。新地（0016）旗下九龍站凱旋門一伙四房特色戶，以逾2.199億元沽出，成交呎價約8.2萬元。



據成交紀錄冊，上述成交為凱旋門第2座77至79樓B室，實用面積2,682平方呎，屬於四房設計，設有空中花園1,265平方呎，昨日透過招標形式售出，連車位成交價2.19924億元，成交呎價8.2萬元，屬該項目一手成交呎價新高紀錄。據了解，新地所持有的凱旋門單位已全數售出。

本月同屋苑二手呎價2.7萬創五年新低

雖然上述凱旋門成交呎價創新高，不過近月樓價市持續下跌，早前同屋苑也有單位以低價沽出，如上周五（8日）凱旋門2座（觀星閣）中層D室，實用面積548平方呎，屬兩房間隔，以1,500萬元承接，折合呎價約27,372元，成交呎價創屋苑5年新低。