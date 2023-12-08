中半山愛都大廈9000萬交易告吹！　4房買家撻細訂、損失270萬訂金

二手市場罕見錄得大額撻訂個案。上月中半山豪宅愛都大廈一伙四房戶，曾以9,000萬元連車位成交，呎價31,163元，惟買家最新決定棄購單位，估計損失270萬元細訂訂金離場。



市場消息指，該單位為愛都大廈1座中層A室，實用面積2,888平方呎，屬4房雙套間隔，望繁華夜市景。由於業主不再居住於該單位，於是叫價1.05億元放盤。上月單位獲議價以9,000萬元連車位沽出，折合實用呎價31,163元。

新買家因私人財務問題終止交易

但據悉，近日新買家因私人財務問題終止交易並撻細訂。目前市場上一般買賣做法，買家通常在簽訂臨約時需繳付樓價3至5%作為細訂，因此估計損失至3%、即約270萬元的細訂訂金。代理指，目前單位重新於市場放盤，叫價暫時沒有變動。

原業主於1984年以273萬元連車位買入上述單位，持貨近40年。