九龍站凱旋門兩房1500萬沽 呎價2.7萬創屋苑5年新低
撰文：李明珠
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近期市場聚焦一手，二手樓略微受壓，但若有筍價盤亦不乏買家承接。九龍站本月錄首宗二手成交，凱旋門一伙兩房單位新近以1,500萬元易手，呎價27,372元。是次單位呎價創屋苑5年新低。
美聯物業區域營業董事彭文浩表示，該單位為凱旋門2座（觀星閣）中層D室，實用面積548平方呎，屬兩房間隔，座向東方，望高鐵站及平台花園景，單位以交吉形式放售。新買家見屋苑價錢吸引，最終議價以1,500萬元承接，折合呎價約27,372元。
呎價創屋苑5年新低
翻查資料，屋苑今年成交呎價由28,351元至57,210元不等。是次單位成交呎價低於近期水平，更創屋苑5年來的新低。
原業主於2015年4月以1,370萬元購入上址，持貨8年，是次轉手帳面獲利130萬元，升值約9.5%。
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