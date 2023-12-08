九龍站凱旋門兩房1500萬沽　呎價2.7萬創屋苑5年新低

近期市場聚焦一手，二手樓略微受壓，但若有筍價盤亦不乏買家承接。九龍站本月錄首宗二手成交，凱旋門一伙兩房單位新近以1,500萬元易手，呎價27,372元。是次單位呎價創屋苑5年新低。



美聯物業區域營業董事彭文浩表示，該單位為凱旋門2座（觀星閣）中層D室，實用面積548平方呎，屬兩房間隔，座向東方，望高鐵站及平台花園景，單位以交吉形式放售。新買家見屋苑價錢吸引，最終議價以1,500萬元承接，折合呎價約27,372元。

呎價創屋苑5年新低

翻查資料，屋苑今年成交呎價由28,351元至57,210元不等。是次單位成交呎價低於近期水平，更創屋苑5年來的新低。

原業主於2015年4月以1,370萬元購入上址，持貨8年，是次轉手帳面獲利130萬元，升值約9.5%。