黃竹坑晉環32伙單位減價促銷　一房戶最高劈價近3成

新盤貨尾量囤積，發展商紛紛減價促銷。今年錄得28宗撻訂的路勁地產（1098）旗下黃竹坑港島南岸第1期晉環，早前下調部分單位售價後，隨即售出23伙單位，套現2.68億港元。不過該項目最新又再減價，昨日更新合共32伙單位的售價，最高減幅達16.6%，同時上載銷售安排，將於本周六（9日）推出9伙減價貨。



項目昨日更新共32伙單位的售價，主要為一房戶型，減幅由1%至16.6%不等。當中減幅最高的單位為1A座5樓D室，實用面積383平方呎，屬一房連平台特色戶，價單售價由1,765.8萬元減至1,472.7萬元，累減約16.6%。

一房特色戶折實價由1448萬劈至1060萬

除此之外，價單還為該單位新增了一項10%額外折扣，單位最高可享28%優惠。扣除折扣後，單位折實售價由原先1,447.9萬元減至1,060.3萬元，累減387.5萬元，實際比之前平約26.7%，劈價近3成。

發展商指，為配合最新施政報告之減辣措施，將會欣然推出更多優惠，望推動潛在客戶入市。