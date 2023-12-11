萊坊料香港豪宅價格明年僅升0.5%　大幅跑輸全球多個主要城市

萊坊上調對全球豪宅樓價的預測，預計豪宅平均升幅將由2023年的2.4%上升至2024年的2.5%。不過該行預計明年香港豪宅價格僅溫和上漲0.5%，大幅落後全球多個主要城市。



萊坊指出，在2023年，杜拜的豪宅樓價在預測領先，預計增長 14%，至於在2024年，則料由奧克蘭居首位，預計其豪宅樓價按年上升10%，香港豪宅價格將預計溫和上漲0.5%。

該行指，由於豪宅買家認為許多不利因素減緩，而很多城市的豪宅供應受到限制，對市況趨樂觀。根據該行的研究網路，以現金支付的豪宅買家比例由過去6個月的46%，上升至現在的52%。

現金支付豪宅買家比例升至52%

選舉是2024年豪宅市場面臨的最大的潛在風險，放寬稅收和房地產監管則為最大的機遇。而在報告追蹤的25個豪宅市場中，海外買家佔總豪宅銷售的27%。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指出，在香港，高息環境在未來6至9個月內將繼續令豪宅交易維持在低水平，並同時拖慢樓價回升的速度。 另一方面，在整體市場情緒疲軟的情況下，香港政府對各項印花稅的調整可為樓市帶來一些好消息。因此，萊坊預計2024年本港豪宅樓價將保持相對穩定。