美資基金黑石夥拍儲存易5.6億購荃灣工廈　近3年五度入市共27億

工廈市場錄得矚目大額成交個案，有外資基金入市迷你倉市場。美國私人股權投資和投資管理公司黑石（Blackstone），新近夥拍儲存易迷你倉，斥資5.6億元購入荃灣合福工業大廈全幢工廈，成交呎價約4,009元。



上述物業為荃灣大涌道22號合福工業大廈，現為一幢樓高17層工業大廈，佔地約1.47萬平方呎，總樓面面積近14萬平方呎，以最新成交價5.6億元計算，成交呎價約4,009元。

據資料顯示，合福工業大廈曾經在2016年以4.5億元易手，相距至今7年時間，升值約1.1億元或24%。

事實上，黑石與儲存易自2021年4月已開始在港進行連番收購，包括2021年4月斥5.08億購入觀塘鴻圖道82號，同年7月又以2.823億元買入粉嶺業暢街13號葉氏化工大廈，而在11月再以5億元買入筲箕灣阿公岩村道8號。

而在2022年10月，黑石與儲存易再斥8.5億購入長沙灣荔枝角道永新工業大廈。合計上述5次入市個案，合計斥資約27億元入市買入工廈。