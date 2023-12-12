花旗置業調查　57%市民料樓價再跌　近一半指目前是極差置業時機

花旗銀行今日（12日）公佈2023年市民置業意向調查結果，指出超過一成受訪者認為目前是置業好時機，不過睇淡樓市佔大部份，有多達45%受訪者認為目前是極差的置業時機，另預期樓價下跌有多達57%。同時，在持有物業的受訪者當中，近九成不感興趣出售物業。



報告指出，有一成受訪者認為未來一年樓價將會上升，比去年同期下跌兩個百分點，並有57%受訪者預期樓價會下跌。同時，有約13%的受訪者認為目前是上車好時機，為近11 年來的次高紀錄，最高為上年的16%。有興趣置業的受訪者心中理想樓價中位數為500萬元。

不過認為目前是極差的置業時機有多達45%，而認為目前市況一般的佔比有約42%。

年輕受訪者最有興趣置業 支持重推首期資助計劃

眾多受訪者當中，年齡介乎21歲至29歲的年輕受訪者最有興趣置業，佔相關年齡組別超過五分之一，佔比與去年持平。

另外，受訪者參與是次調查時「減辣」措施仍未推出，然而受訪者對「減辣」措施早已表示歡迎，尤其是年輕受訪者。有八成年輕受訪者對樓市「減辣」表示支持，逾九成支持重新推出物業首期資助，近六成認為下調印花稅會影響他們的置業意欲及所選物業的價格範圍，近五成則表示放寬按保樓價會對置業意欲及所選物業價格範圍有影響。

近九成業主無意沽售物業

在市況不明朗之際，業主對沽出手上物業的意欲亦減低。在持有物業的受訪者當中，近九成不感興趣出售物業，近一半表示物業出售價格應與市價一樣，近四成表示應高於市價，而期望出售價錢高於市價的差距中位數為兩成。