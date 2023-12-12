破產業主無力回天　何文田皓畋銀主盤750萬推拍　低買入價39%

撰文：李明珠
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市場上再有銀主盤低價放售。位處何文田的皓畋，屋苑一伙兩房戶淪為銀主盤被推出拍賣，銀主開價750萬元，呎價14,822元。據了解，原業主於2017年買入單位後，曾承做至少3次按揭貸款，惟最終業主正式破產，單位終淪為銀主盤，值得留意，業主在破產前曾經以1,050萬元蝕沽上述單位，不過未能完成交易，無力回天。是次銀主叫價屬市價8折，同時較當年買入價大幅低38.9%。

據拍賣行資料顯示，上述銀主盤為皓畋1座中層A室，實用面積約506平方呎，屬兩房間隔。銀主新近以750萬元推出拍賣，呎價約14,822元。單位圖片可見，裝修新淨，設有露台外望何文田樓景。

↓↓皓畋1座中層A室↓↓

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破產前曾1050萬易手、惟交易未能完成

根據資料顯示，原業主於2016年10月以1,229.5萬元買入單位後，及後於2017年9月向大型銀行承做一按，並向發展商相關財務公司承做二按。其後再於2018年的4月向另一財務公司再次抵押單位承做三按。最終業主於去年正式破產，單位被銀主收回。

據悉，業主在破產前夕，於2021年3月曾將單位以1,050萬元易手於另一位買家，但最後交易未能完成，無法擺脫破產命運。

開價較買入價低近四成

據網上銀行估價，上述單位價值954萬元，即目前開價較估價低21.3%。若以是次單位以開價拍出，單位將會帳面貶值479.5萬元或38.9%。

何文田皓畋。
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