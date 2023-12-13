九肚山尚珩「第一滴血」　洋屋連雙車位5720萬蝕沽　四年輸2280萬

二手市場疲弱，豪宅獨立屋亦難逃蝕讓。沙田九肚山尚珩有雙號屋新近以5,720萬元連雙車位蝕沽，持貨至今4年，是次轉手帳面蝕讓約2,280萬元離場。



中原地產分行經理許秋偉表示，是次成交為九肚山尚珩雙號屋，實用面積2,607平方呎，連約620平方呎花園及566平方呎天台，望開揚沙田市景，及遠眺沙田馬場城門河景。原業主於半年前以約「蝕讓價」6,800萬元叫價放盤，及後外調至6,200萬元吸客。最終經議價後以5,720萬元連雙車位沽出，呎價21,941元。

5720萬連雙車位蝕沽 屬屋苑首宗二手成交

換言之，單位累劈1,080萬元或15.9%沽出。至於新買家為用家，因見屋苑環境舒適，少有放盤，即購入自住。如撇除屋苑於2021年8月以4,645萬沽出3座高層A室的內部轉讓個案，反映是次成交屬屋苑首宗二手成交個案。

據知，原業主於2019年2月以約8,000萬元連雙車位買入，持貨至今4年，是次轉手帳面蝕讓約2,280萬元，單位期內貶值28.5%。