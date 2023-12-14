大嶼山長沙住宅地明截標　估值2.2億起　測量師料流標風險極高

大嶼山長沙一幅小型住宅地皮明日（15日）截標，該地皮為財政年度第三季唯一推出招標的住宅用地，料可發展低密度洋房。綜合市場資訊，該地皮估值介乎約2.23億元至4.09億元，每呎樓面地價由2,720至5,000元。有測量師料發展商投標反應冷淡，最終或僅收1至2份標書，流標風險極高。



是次長沙小型住宅地皮地皮，地盤面積約204,516平方呎，最高可建樓面面積約81,806平方呎，鄰近太古地產南大嶼山住宅項目WHITESANDS。

美聯林子彬：對區內有經驗財團較有吸引力

美聯測量師行董事林子彬表示，是次地皮項目適合發展為低密度洋房，料可建約20至30伙洋房，估計部分單位或享海景。不過地皮位置較遠離東涌市區，屬較「冷門」的地皮，料日後客源較少，風險較高。不過項目規模不大，投資金額較細，料對區內有經驗財團較有吸引力，估計入標價傾向保守。

林子彬續指同區對上一幅地皮於2019年2月售出，其發展規模相若，當時樓面地價每呎約12,740元，惟參考近期區內洋房成交價及考慮近期的市況，料是次的參與及出價均偏保守。

華坊梁沛泓：發展商反應冷淡

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓預測，該地皮估值2.85億至3.1億元，每呎樓面地價約3,500元至3,800元。他續指，今次招標的官地並非臨海項目，而且建築規模不小。在過去三年，區內的洋房的每年成交量只有三、四宗。加上早前2017至2019年批出的官地項目，亦有逾30間洋房供應未被市場消化，料發展商反應冷淡，最終或僅收1至2份標書，流標風險極高。