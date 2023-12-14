康城MALIBU兩房788萬蝕沽　7個月劈兩球半　創屋苑呎價及同類新低

二手市場疲弱，市場主要以蝕讓個案為主。將軍澳日出康城MALIBU一伙兩房連士多房單位，在7個月累劈262萬元，新近以788萬元沽，帳面蝕讓23.1萬元，創屋苑呎價及同類型新低。



將軍澳香港置業首席分區董事劉浩勤表示，是次成交為日出康城MALIBU 3A座低層B室，實用面積592平方呎，屬兩房連士多房間隔，座向東南，可望商場。單位於今年5月以1,050萬元叫價放盤。項目於10月份減至925萬元仍無人問津，終於12月再劈至825萬元吸客，新近以788萬元沽出，呎價13,311元。

持貨5年 帳面蝕逾23萬

換言之，單位放盤約7個月，累劈262萬元沽出，據而恒生網上銀行估價則為816萬元。即最新成交價較估價低3.4%。

據知，原業主於2018年3月以811.1萬元買入，持貨至今5年，是次轉手帳面蝕讓23.1萬元，單位期內貶值2.4%。劉浩勤補充，屋苑目前有約151個放盤，入場費640萬元起。