嘉里畢架山緹外周日首招標花園大宅　面積逾4400平方呎

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外，昨日（14日）發出最新銷售安排，將於周日（17日）以招標形式發售第2座G層A室地下花園大宅。



是次招標單位為緹外第2座G樓A室地下花園大宅，實用面積為4,431平方呎，設有2,137平方呎花園，單位屬四房四套房加雙工人房間隔，連一個住宅停車位，於12月17日以招標形式發售。

緹外由5座住宅大樓及3座院墅組成，僅提供61個分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積則介乎3,466至8,583平方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。

3座院墅實用面積為11,382平方呎至11,692平方呎，每座均特設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。