新盤戰報｜馬鞍山雲海別墅、白石角朗濤共沽4伙豪宅　涉資逾2億

新界豪宅受追捧，單日錄得多宗大額成交。當中馬鞍山白石「雲海別墅」單日連沽2伙洋房，套現逾1.2億元。大埔白石角朗濤亦沽2伙特色戶，套現8,425萬元。



雲海別墅招標沽2伙 最貴逾7800萬

新地（0016）馬鞍山白石洋房項目「雲海別墅」持續招標推售單位，昨日（13日）連沽2伙洋房，套現逾1.2億元。涉及單位分別為Camellia Avenue9號洋房，實用面積3,221平方呎，屬四房間隔連1,223平方呎花園，成交價為7,867萬元，折合呎價24,424元。

另一伙則為Jasmine Avenue2號別墅，實用面積2,151平方呎，三房間隔連602平方呎花園，最終以4,530萬元成交，折合呎價21,060元。項目共提供67幢洋房，目前累沽49伙。

馬鞍山雲海別墅（資料圖片）

朗濤沽連2伙特色戶 呎價均逾2.4萬

鷹君(0041)旗下大埔白石角朗濤昨日同樣招標沽出2伙特色單位，套現8,425萬元。涉及單位分別為第7A座16樓A室，實用面積1,750平方呎，四房間隔連1,486平方呎天台，連車位成交價4,370.7萬元，呎價24,975元。

另一伙為第5座地下B室，實用面積1,689平方呎，四房間隔連1,479方呎花園，成交價4,055萬元連車位售出，呎價約24,008元。市傳上述2伙單位為同一組買家購入。

朗濤全盤提供723伙，由8座14層高的大樓及兩座4層高的低座組成，戶型由一房至四房不等，實用面積由357至2,083平方呎，於2020年開始入伙。